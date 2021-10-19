عملية‭ ‬خارجية‭ ‬جديدة‭..‬صيد‭ ‬ثمين‭ ‬بيد‭ ‬المخابرات‭ ‬العراقية‭ ‬

2021/10/19 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ : ‬ملاحقة‭ ‬مخابراتية‭ ‬معقدة‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬مدبر‭ ‬تفجير‭ ‬الكرادة‭ ‬ بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ في‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬للمخابرات‭ ‬العراقية‭ ‬وصفت‭ ‬بالملاحقة‭ ‬المعقدة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬تمّ‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مطلوب‭ ‬امني‭ ‬عراقي‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ […]

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