2021/10/19 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي : ملاحقة مخابراتية معقدة منذ خمس سنوات تسفر عن اعتقال مدبر تفجير الكرادة بغداد - عبد الحسين غزال في عملية جديدة للمخابرات العراقية وصفت بالملاحقة المعقدة وبالتعاون مع تركيا تمّ على أراضيها القبض على مطلوب امني عراقي منذ عدة سنوات ، وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية خارجية جديدة..صيد ثمين بيد المخابرات العراقية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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