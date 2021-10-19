المعارضة.. مَن سيمثلها؟

2021/10/19 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لابد‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬موجة‭ ‬الاعتراضات‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬اعترض‭ ‬على‭ ‬اقامتها‭ ‬أصلاً‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬عراقي‭ ‬قاطعوا‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭.‬لابدّ‭ ‬لسلامة‭ ‬سفينة‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬القبول‭ ‬بالنتائج‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬الطعون‭ ‬والاعتراضات،‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬بديل‭ ‬عدم‭ ‬القبول‭ ‬بالنتائج‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ […]

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