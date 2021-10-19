البزّاز يستجيب لإستغاثة سيدتين خلال إحتفالات المولد النبوي الشريف

2021/10/19 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت استجاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬لاستغاثة‭ ‬سيدتين‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬مباشر‭ ‬لقناة‭ (‬الشرقية‭) ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬لاحتفالات‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الاعظمية‭.‬وقال‭ ‬البزاز‭ ‬للسيدة‭ ‬ام‭ ‬احمد‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الصليخ‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ (‬لا‭ ‬ترد‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الكريم‭ ‬،في‭ ‬يوم‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬،اذا‭ ‬لا‭ […]

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