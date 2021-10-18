"غير دستوري".. الإدارة الأميركية تطالب بتعليق قانون حظر الإجهاض

2021/10/19 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا، الاثنين، تعليقا طارئا لقانون أقرته ولاية تكساس، والذي يحظر إجراء عمليات الإجهاض في ثاني أكبر ولاية في البلاد.

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