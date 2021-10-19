2021/10/19 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، عن قيام اب بتعذيب ابنه بشكل عنيف وحبسه في غرفة المنزل في ‏محافظة الديوانية بتهمة باطلة.‏

وقال مراسلنا اليوم (18 تشرين الاول 2021)، ان "طفل اتهم باطلا بأنه سرق مبلغ 25 الف ‏دينار من محل عمه الذي اقتاده الى والده متهما الطفل بسرقة المبلغ،" مبينا ان والد الطفل قام ‏على الفور بتعذيب ابنه بشكل عنيف."‏

واشار الى ان "المبلغ الذي تم اتهام الطفل بسرقته كان دين بذمة احد الاشخاص واعاده الى عم ‏الطفل الذي تسبب بتعنيف الطفل."‏

وبين مراسلنا ان "والد الطفل قام بتعذيب ابنه بواسطة الكابلات والكهرباء وازالة اظافره مما ادى ‏الى اغماء الطفل ونقله الى المستشفى،" مؤكدا ان الجهات الامنية لم تتخذ اي اجراء بحق والد ‏الطفل."‏

ولفت مراسلنا ان "الطفل و والدته تم سجنهم داخل المنزل من قبل الاب تحسبا من انتشار الخبر ‏في الاوساط الاجتماعية."‏

وتابع مراسلنا ان "والد الطفل متمكن ماديا وهو موظف ولديه عدد كبير من الاملاك، الا انه ‏اختار الحياة الصعبة لطفله."‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهمة سرقة لم يرتكبها.. أب يقوم بتعنيف طفله بطريقة بشعة في الديوانية (صور)‏) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهمة سرقة لم يرتكبها.. أب يقوم بتعنيف طفله بطريقة بشعة في الديوانية (صور)‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).