بسبب قضية 'المثلية الجنسية'.. قتيل وجريح اثر اندلاع نزاع عشائري في واسط (صورة)

2021/10/19 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح جراء نزاع عشائري اندلع، بسبب ‏قضية تتعلق بممارسة المثلية الجنسية‎.‎

وقال المصدر، اليوم (18 تشرين الاول 2021) إن "نزاعا عشائريا اندلع في منطقة العاصمية ‏بقضاء الحي التابع لمحافظة واسط بين أفراد من عشيرة ال غريب‎".‎

وأضاف أن "النزاع تسبب بمقتل شخص وإصابة اخر وهو بحالة خطرة"، مبينا أن "النزاع اندلع ‏بسبب قضية تتعلق بممارسة المثلية الجنسية."‏

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