فيديو: هجوم بالرصاص على إحدى الجامعات الأهلية ببغداد

2021/10/19 | 00:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وثقت مشاهد مصورة، الاثنين، إطلاق الرصاص في محيط إحدى الكليات الأهلية في العاصمة بغداد.

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وحصل "ناس"، على مقطع مرئي (18 تشرين الأول 2021)، تظهر فيه مشاهد إطلاق نار في محيط كلية الفارابي الجامعة ببغداد.

ولم يتسنَّ لـ"ناس"، التحقق من مسببات الحادثة، لكن مصادر محلية أوردت أن "هجوماً بالأسلحة الخفيفة شُنَّ على الجامعة بسبب صراع بين مستثمر وعمادة الكلية".

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