2021/10/19 | 00:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Buug_AZ_b4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشهداني يرد على عبد السادة: انت تقدم هدايا مجانية لاعداء الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المشهداني يرد على عبد السادة: انت تقدم هدايا مجانية لاعداء الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).