خليل زاد يغادر منصبه كمبعوث أميركي خاص إلى أفغانستان

2021/10/19 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، مغادرة زلماي خليل زاد منصبه كمبعوث أميركي خاص إلى أفغانستان.

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