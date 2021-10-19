مباراة كرة قدم تتسبب بقتلى وجرحى و حرق منازل جنوب العراق

2021/10/19 | 00:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة استمرار النزاع العشائري في ناحية ‏العكيكة بمحافظة ذي قار.‏

وقال مراسلنا اليوم (19 تشرين الاول 2021) ان "4 قتلو واصيب 5 اخرين بالاضافة الى ‏حرق 3 منازل نتيجة النزاع العشائري العنيف في منطقة العكيكة بمحافظة ذي قار بسبب مباراة ‏كرة قدم.‏

واضاف مراسلنا ان "النزاع العشائري مستمر واستخدمت فيه قذائف الهاون والاسلحة الخفيفة،" ‏مبينا ان القوات الامنية طوقت المنطقة الا انها تلقى صعوبة في انهاء النزاع الحاصل."‏

و طالب مدير ناحية العكيكة، حازم الحجامي، الاثنين، الحكومة الحكومة بتدخل عسكري كبير ‏بإستخدام الطائرات، لان الوضع اصبح خارج السيطرة بسبب نزاع عشائري‎.



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وذكر الحجامي في بيان تلقى‎ NRT ‎نسخة منه، انه "نطالب بتدخل عسكري كبير باستخدام ‏الطائرات وعلى بغداد الاستجابة لمطلبنا من أجل فرض هيبة القانون في الناحية، كون الوضع ‏خارج السيطرة‎".‎

واضاف، ان "هناك نزاعا عشائريا، بين قرابة الـ500 منزل قائم حتى الآن".‏

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