بيانان رسميان ينفيان مهاجمة إحدى الجامعات الأهلية في العاصمة بغداد

2021/10/19 | 00:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت خلية الإعلام الأمني، وكلية الفارابي الجامعة، مهاجمة مبنى الكلية المذكورة ، فيما صدر توضيح رسمي بالحادثة التي جرت في محيط الجامعة.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أعقب منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء، (19 تشرين الأول 2021)، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام انباء عن تبادل إطلاق قذائف ونيران ألاسلحة المتوسطة في منطقة الدورة أمام بوابة كلية الفارابي الجامعة".

واضاف البيان "بعد التحري عن تفاصيل الحادث تبين حصول مشاجرة خلف الكلية واطلاق نار بسبب خلاف قديم على قطعة ارض، حيث تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض ٦ اشخاص وهم طرفي المشاجرة احدهم يحمل مسدسا، كما أن هناك مصابا جراء هذا الحادث في إحدى المستشفيات ، تم تسليم الملقى القبض عليهم الى مركز شرطة الدورة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

بدورها، قالت كلية الفارابي الجامعة إنها "تود التوضيح بأن ماجرى من اطلاقات نارية هو خارج حدود الكلية في الجهة الخلفيه للمزارع المجاورة، ولا صحة لما تم نشره في وسائل الاعلام من ادعاءات".

ووثقت مشاهد مصورة، الاثنين، إطلاق الرصاص في محيط إحدى الكليات الأهلية في العاصمة بغداد.

وحصل "ناس"، على مقطع مرئي (18 تشرين الأول 2021)، تظهر فيه مشاهد إطلاق نار في محيط كلية الفارابي الجامعة ببغداد.

ولم يتسنَّ لـ"ناس"، التحقق من مسببات الحادثة، لكن مصادر محلية أوردت أن "هجوماً بالأسلحة الخفيفة شُنَّ على الجامعة بسبب صراع بين مستثمر وعمادة الكلية".



وهو ما نفته الجامعة بعد حين.

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