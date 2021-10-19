مسائل التاريخ: لماذا علينا الاعتراف بمطالب الفلسطينيين - محمود الصباغ

2021/10/19 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة محمود الصباغ لطالما شاركت في الجدل الدائر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطينيـ لاسيما حين يركّز هذا الجدل على تاريخ هذا الصراع، وكنت أرى أن ما يحفز المدافع عن السلوك الإسرائيلي الحالي، في العادة، التقدير العالي والهام لما مرت به إسرائيل، وكذلك سبب وجودها في المقام الأول، ويكون ردّي، في العادة أيضاً، عبر مراجعة خطوات نزع ملكية [الفلسطينيين] والاستحواذ على ممتلكاتهم في العام 1948، وكذلك الهجم ......





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