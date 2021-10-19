2021/10/19 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي شكل مفهوم الحرية محور أساسي في فكر سارتر وعلامة مميزة في رؤيته لعلاقة الوجود بالحرية، الكثير يخطئون بقراءة سارتر للحرية من جهة ودور الميتافيزيقا بها، فهولا يرى في الأخيرة قامع للحرية كونها لا تؤمن بها ولكن لا يرى في الميتافيزيقيا دور في صنع الحرية لأنها أساسا لا تطرح الإشكالية من خارج الواقع الإنساني، فالإنسان هو الذي قسم المعرفة على أنها أما معرفة وجودية محضة أو ميتا وجود، وبالتالي صنف المعرفة عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الظاهرة السارترية ح2 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الظاهرة السارترية ح2 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).