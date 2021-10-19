الإعلام الأمني: القبض على طرفي مشاجرة قرب كلية الفارابي ببغداد

2021/10/19 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على طرفي مشاجرة قرب كلية الفارابي الجامعة ببغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن تبادل إطلاق قذائف ونيران ألاسلحة المتوسطة في منطقة الدورة أمام بوابة كلية الفارابي الجامعة ."وأضافت، انه "بعد التحري عن تفاصيل الحادث تبين حصول مشاجرة خلف الكلية واطلاق نار بسبب خلاف قديم على قطعة ارض، حيث تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض 6 اشخاص وهم طرفي المشاجرة احدهم يحمل مسدس"، لافتة الى أن "هناك مصاب جراء هذا الحادث في إحدى المستشفيات".وتابعت، أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى مركز شرطة الدورة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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