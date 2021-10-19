2021/10/19 | 01:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: القاء القبض على طرفي مشاجرة قرب كلية الفارابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/19 | 01:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القاء القبض على طرفي مشاجرة قرب كلية الفارابي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القاء القبض على طرفي مشاجرة قرب كلية الفارابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).