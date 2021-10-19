"مخاوف من تطاير شرارات محلية".. زيارات داخلية مكثفة للرئيس الإيراني

2021/10/19 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى خبراء أنّ الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، يفضّل التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في السياسة الداخلية بدل الملف النووي الذي قد يطول حلّه.

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