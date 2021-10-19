القبض على الإرهابي المسؤول عن استشهاد 292 مواطناً في «تفجير الكرادة»

2021/10/19 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوّات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس الاثنين، نجاح قواتنا البطلة في القبض على الإرهابي "غزوان الزوبعي" المسؤول عن "تفجير الكرادة" المأساوي في 2016.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة (تفجير الكرادة) التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتيَّة معقدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأضاف أنَّ "محاسبة المتورّطين بدماء أبنائنا واجبٌ وطني لن نحيد عنه، وقد وجَّهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصبٍ يخلد ضحايا (تفجير الكرادة) كجزءٍ من الوفاء لجميع تضحيات العراقيين"، وختم بالقول: "ما ضاع حق وراءه مطالب".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: " تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من إلقاء القبض على المتهم (غزوان الزوبعي) الملقب (أبو عبيدة بغداد) في إحدى الدول وهو من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي، إذ نفذ هذا الارهابي العديد من العمليات الاجرامية ضد أبناء الشعب العراقي والقوات الأمنية العراقية".

وأوضح اللواء رسول أنَّ أبرز العمليات الإجرامية التي تورط بها الزوبعي تشمل تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة (مجمع الليث) بتاريخ 2016/7/3 من خلال انتحاري، إذ كان متواجدا مع الانتحاري في المضافة نفسها قبل توجهه إلى بغداد ونقله مع عجلته إلى منطقة العظيم وبعدها توجه بها الانتحاري إلى بغداد ونفذ عمليته.

كما أشرف على تفجير مزدوج في محافظة بغداد في "مول النخيل" بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وتلاه تفجير عجلة مفخخة نوع (هيونداي باص) تحتوي على انتحاري آخر.

والإرهابي مسؤول أيضاً عن تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري، وتفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة بتاريخ 2017/5/30 وكان يستقل العجلة انتحاري، وأيضاً تفجير عجلة استهدفت زائري الإمام الكاظم (عليه السلام) أثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو بتاريخ 2016/5/2 وكان يستقل العجلة انتحاري.

وجريمة "تفجير الكرادة" تعد الأبرز والأكثر فداحة ضمن مجموعة تفجيرات نفذتها عصابات "داعش" الإرهابية استهدفت العاصمة بغداد صبيحة يوم الأحد 3 تموز 2016 الموافق ليوم (28 رمضان) ووقع الانفجار بسيارة مفخخة في حي الكرادة الشرقية بجوار أحد المطاعم مع قرب نهاية شهر رمضان، أثناء تناول رواد السوق وجبة السحور، وأسفر التفجير الإرهابي عن تدمير ثلاثة مراكز تسوق، واحتراق عدد كبير من السيارات والحافلات التي كانت مركونة بالمنطقة، مما تسبب في اندلاع نيران كثيفة في محال تجارية حوصر داخلها المتسوقون المدنيون الذين كان عددهم كبيرا لكون المنطقة تشهد إقبالا مكثفا من الأسر في مثل هذا التوقيت من كل عام لاقتناء مستلزمات عيد الفطر، وأدى التفجير إلى استشهاد 292 مواطنا وجرح أكثر من 200 آخرين.

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