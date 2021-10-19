ثلاثة مشاريع لحفظ ورقمنة أرشيف العراق

2021/10/19 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

تعتزم وزارة الثقافة خلال المدَّة المقبلة إطلاق ثلاثة مشاريع ستراتيجيَّة بعيدة المدى، خاصة بحفظ ورقمنة ارشيف العراق.

وقال رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث في الوزارة الدكتور ليث مجيد حسين لـ"الصباح"، على هامش ندوة اقامتها الهيئة بمناسبة يوم الوثيقة العربية في قاعة المتحف العراقي امس: إنَّ "الدائرة تعتزم اطلاق ثلاثة مشاريع ستراتيجية بعيدة المدى لحفظ ورقمنة ارشيف العراق، باعتماد آلية علمية واكاديمية تلتزم المعايير الدولية الرصينة للارشفة الرقمية".

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