2021/10/19 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بأفغانستان، زلماي خليل زاد، قرر الاستقالة من منصبه، ليتولى نائبه الحالي، توم ويست، هذه المهام.وقال بلينكن، في بيان أصدره مساء الاثنين، إن خليل زاد يترك منصبه، معربا عن شكره لقضائه "عقودا من الخدمة للشعب الأمريكي".وأكد بلينكن أن ويست، نائب خليل زاد والذي اشتغل سابقا في فريق الأمن القومي خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، سيعمل مبعوثا أمريكيا جديدا إلى أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).