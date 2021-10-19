2021/10/19 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، اجتماعا مع وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل والهند، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتوسيع العلاقات الاقتصادية.. واشنطن تعقد محادثات مع الإمارات وإسرائيل والهند) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتوسيع العلاقات الاقتصادية.. واشنطن تعقد محادثات مع الإمارات وإسرائيل والهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).