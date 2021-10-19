2021/10/19 | 02:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FrcYRrUOamI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري: هناك انقسام في الأطراف المسلحة في التعامل مع التظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري: هناك انقسام في الأطراف المسلحة في التعامل مع التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).