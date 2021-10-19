تقرير يكشف

2021/10/19 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، تلقى تنبيهات من مدراء الشركة بعدم مراسلة موظفات بسبل بريد إلكتروني "غير لائق".

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