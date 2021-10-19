وفاة باول بكورونا بعد حصوله على اللقاح تذكر

2021/10/19 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير نشرته صحيفة "هفنغتون بوست"، الإثنين، أن وفاة وزير الخارجية الأميركي السابق، كولين باول، بعد حصوله على اللقاح لا يشير إلى عدم كفاءة اللقاح، بل يؤكد أهمية حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد-19.

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