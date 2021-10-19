2021/10/19 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GwAFH5x_Scw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - فائزة في الانتخابات: العديد من التجمعات النسوية داخل البرلمان لم تقدم أي شيء للمرأة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - فائزة في الانتخابات: العديد من التجمعات النسوية داخل البرلمان لم تقدم أي شيء للمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).