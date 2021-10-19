"المزج والمطابقة".. تقرير: خطة أميركية جديدة لجرعات كورونا المعززة 

2021/10/19 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي إيه" السماح بتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا قد تختلف عن اللقاح الأصلي، في خطوة من شأنها أن تسهل عمل الأطباء والقائمين على عمليات التحصين ضد مرض كوفيد-19، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

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