حوار مع يعقوب أبراهامي- البرجوازية الصغيرة ومواضيع أخرى - ارام محاميد

2021/10/19 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد بداية أشكُر الصديق يعقوب على تهنِئته لي بانتخابي للجنة المركزيّة للحزب الشيوعيّ في أعقاب المؤتمر ال28… جزيل الشكر على الكلمات الطيبة.الهدف الأساسيّ من هذا النقاش هو نقاش موضوع "البرجوازية الصغيرة" ولكن هذا لا يمنع التطرق إلى مواضيعٍ أخرى أثارها الزميل يعقوب في مقاله.



يسألني الزميل يعقوب حول الحل لخروج السلطة الفلسطينيّة من مأزقها، ومن ثم يقول: "ربما سيفعل ذلك في حلقة قادمة او ربما ......





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