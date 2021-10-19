تهديد للحياة مع حماية الشرطة! - مينا احدي

2021/10/19 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مينا_احدي أصبح تصريحًا رسميًا للمساجد ببث الأذان في كولونيا بالنسبة لي ، بصفتي مقيمًا في المدينة ومقاتلًا منذ أربعة عقود ضد الحركة الإسلامية ، وكذلك حامل لواء محاربة الإسلام القذر.



الحركة في ألمانيا ، وكانت الأخبار مهمة.



كان علينا أن نفعل شيئا.



الهدف هو منع تنفيذ الآذان في مساجد كولونيا ، وقد أمرنا بعدة إجراءات.



عقد اجتماع مع ممثلين عن العشرات من الملحدين والمنظمات العلمانية ، وإعلان رسالتي المفتوحة إلى عم ......





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