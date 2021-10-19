تهديد للحياة مع حماية الشرطة! - مينا احدي

#مينا_احدي أصبح تصريحًا رسميًا للمساجد ببث الأذان في كولونيا بالنسبة لي ، بصفتي مقيمًا في المدينة ومقاتلًا منذ أربعة عقود ضد الحركة الإسلامية ، وكذلك حامل لواء محاربة الإسلام القذر.
الحركة في ألمانيا ، وكانت الأخبار مهمة.
كان علينا أن نفعل شيئا.
الهدف هو منع تنفيذ الآذان في مساجد كولونيا ، وقد أمرنا بعدة إجراءات.
عقد اجتماع مع ممثلين عن العشرات من الملحدين والمنظمات العلمانية ، وإعلان رسالتي المفتوحة إلى عم ......
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