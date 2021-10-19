رغم دعوة لحوار غير مشروط.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا

2021/10/19 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت باتّجاه البحر مقذوقاً غير محدّد، في حلقة هي الأحدث ضمن مسلسل تجارب ناريّة نفّذتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الماضية.

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