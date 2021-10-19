خارج الزمان والمكان 

2021/10/19 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "المستغرب، رغم تكراره، هو الطرح الذكوري من بعض النساء واللواتي انحصر رأيهن في الموافقة على ما أتاه بعض الذكور من حجج غريبة على العقل والمنطق، حجج حزينة حد الفكاهة، فكاهية حد الجنون"

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