2021/10/19 | 07:22 - المصدر: بي بي سي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "محكمة الرب تنتظر كولن باول" - الغارديان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/19 | 07:22.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("محكمة الرب تنتظر كولن باول" - الغارديان) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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