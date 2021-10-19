مفكرة مهووس 1993(ماركو فيريري):تاريخ مضطرب مع النساء - بلال سمير الصدّر

2021/10/19 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر وكان النهاية تنعكس في البداية،على ان مخرجنا لن يكون ابدا بطلا من ابطال السرد أو مهتم بالشكل أو عكس تقنية السرد،فشخص ما-كالعادة-يمشي في البحر ويوحي بانه سينتحر،وهذه هي النهاية المفضلة عند ماركو فيريري،وهي نهاية فيلم البحث عن ملجأ،ونهاية فيلم قصة فييرا،كما ان بطلة فيلم حريمها تنتهي أنوثتها المتحورة في البحر ايضا.لعل كلمة روبرتو في البحث عن ملجأ معبرة جدا...هل تعتقد صحة مقولة أن البحر هو أمنا...؟ ......





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