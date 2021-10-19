بموافقة طالبان.. حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

2021/10/19 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها ستطلق حملة على مستوى البلاد الشهر المقبل لتطعيم الأطفال في أفغانستان ضد شلل الأطفال بعد موافقة حركة طالبان.

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