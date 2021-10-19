بيع الجنس الشّرعي - نادية خلوف

2021/10/19 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف بيع الجسد ليس ظاهرة جديدة في سورية ، و تعدد الزوجات ليس بالضرورة أن يكون بوثيقة زواج رسمية ، وعندما سيطر الإسلاميون على الثورة السّورية سمّوا النساء بالحرائر ، وهي تسمية ربما دينية ، ولا تعني بشكل من الأشكا ل حرية المرأة بل الحرائر هن اللواتي يحافظن على فروجهن ، وهذا ما قصده الممول الخليجي في ترويج تلك الثقافة.كنت في العشرينيات من عمري حينما كنت معلمة في ريف دمشق ، وفي منطقة اسمها المزاز ، وه ......





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