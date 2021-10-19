الإكوادور تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تجار المخدرات

2021/10/19 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعةالمركز الخبري الوطني أعلن رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، وأمر بنشر وحدات الشرطة والجيش في الشوارع لمواجهة موجة أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.وقال الرئيس في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي […]

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