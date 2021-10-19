2021/10/19 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفي 3 راقصين إيطاليين بعد تعرضهم لحادث سيارة خلال رحلة في الصحراء بالقرب من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.ووقع حادث السير المأساوي يوم الجمعة الماضية، للسيارة التي كان يستقلها أنطونيو كاجيانيللي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض المركز الخبري الوطني.

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