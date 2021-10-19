2021/10/19 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني توفي 3 راقصين إيطاليين بعد تعرضهم لحادث سيارة خلال رحلة في الصحراء بالقرب من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.
ووقع حادث السير المأساوي يوم الجمعة الماضية، للسيارة التي كان يستقلها أنطونيو كاجيانيللي، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووقع حادث السير المأساوي يوم الجمعة الماضية، للسيارة التي كان يستقلها أنطونيو كاجيانيللي، […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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