كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا من غواصة

2021/10/19 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخا بالستيا من غواصة خلال التجربة التي أجرتها الثلاثاء.

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