2021/10/19 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم السياسي العراقي فائق الشيخ علي، الثلاثاء، نصيحة للاحزاب التي خسرت في الانتخابات، مبينا انه ليس عليها الا الاندماج مع بعضها البعض.

وذكر الشيخ علي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (19 تشرين الاول 2021)، "نصيحة لوجه الله وفيها خدمة للعراق وشعبه: بالنسبة للأحزاب التي خاضت الانتخابات الأخيرة وفشلت، ليس عليها سوى أن تندمج كلها مع بعضها البعض".

واضاف، "أما قياداتها فأرجوكم انزلوا من صهوات جيادكم أو حميركم وشكلوا قيادة جماعية وليست فردية، لأن العراقيين برهنوا لكم أنتم لستم قادة ولا يعترف بكم".

نصيحة لوجه الله وفيها خدمة للعراق وشعبه:بالنسبة للأحزاب التي خاضت الانتخابات الأخيرة وفشلت، ليس عليها سوى أن تندمج كلها مع بعضها البعض.وأما قياداتها فأرجوكم انزلوا من صهوات جيادكم أو حميركم وشكلوا قيادة جماعية وليست فردية، لأن العراقيين برهنوا لكم أنتم لستم قادة ولا يعترف بكم.

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) October 18, 2021

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يقدم نصيحة الاحزاب التي خسرت في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يقدم نصيحة الاحزاب التي خسرت في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).