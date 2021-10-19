القضاء يرد 1360 طعنا على الاعلان الأول لنتائج الانتخابات

2021/10/19 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، رد نحو 1360 طعنا على الإعلان الأول للنتائج.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان في تصريح تابعه NRT عربية، (19 تشرين الاول 2021)، إن "عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج والذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام بلغ 1360 طعنا"، لافتا إلى أن "الطعون رفعت جميعها الى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها بشكل كامل".

وأضاف سلمان، أن "المفوضية ستنتهي (اليوم الثلاثاء) من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها يوم السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتائج".

وبين، أن "تلك الطعون ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، حيث ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية".

وأكد سلمان، أن "انتهاء الهيئة القضائية من النظر والبت في الطعون والشكاوى، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء، لترفع النتائج للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

N.A

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