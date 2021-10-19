حتى إشعار آخر.. العمل توقف إصدار بطاقات ’ماستر كارد’ للمعين المتفرغ

2021/10/19 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، إيقاف العمل بإصدار بطاقات الماستر كار للمعين المتفرغ ولجميع الوجبات.

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وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أحمد هادي بنيه في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (19 تشرين الأول 2021)، إن "الهيئة اوقفت العمل بإصدار بطاقات الماستر الكارد للمعين المتفرغ وعدم نشر اي وجبات جديدة حتى إشعار آخر"، لافتا إلى أن "الايقاف يشمل حتى الوجبات المعلنة سابقا بسبب اعمال صيانة وتطوير الية العمل بالنظام الالكتروني المعتمد للحالات المشمولة بخدمات الهيئة".

وأضاف، أن "هناك خطة لوضع آلية للتعاون المشترك مع لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة"، منوها إلى أن "المرحلة القادمة تتطلب الانفتاح على المنظمات الدولية الفاعلة لتوفير الدعم والاسناد للهيئة والمستفيدين".

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