2021/10/19 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من موجة وبائية رابعة تدخل البلاد، مؤكدة عندما يصل العراق الى تلقيح بنسبة 70 % تتحقق المناعة المجتمعية.
وقـــال مــديــر تـعـزيـز الـصـحـة وعـضـوالإعلام الطبي في الوزارة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر: الموجة الرابعة ستكون مؤثرة جداً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقـــال مــديــر تـعـزيـز الـصـحـة وعـضـوالإعلام الطبي في الوزارة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر: الموجة الرابعة ستكون مؤثرة جداً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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