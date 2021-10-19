2021/10/19 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من موجة وبائية رابعة تدخل البلاد، مؤكدة عندما يصل العراق الى تلقيح بنسبة 70 % تتحقق المناعة المجتمعية.وقـــال مــديــر تـعـزيـز الـصـحـة وعـضـوالإعلام الطبي في الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحذر: الموجة الرابعة ستكون مؤثرة جداً المركز الخبري الوطني.

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