2021/10/19 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ابن الريف وابنة المدينة .....



قصة قصيرة ---------------------------------------------------------- أنت الوحيد الذى سافرت اليه ليلا ، فى تلك القرية النائية .



نظرى قصير ، والطريق طويل ، والليل البارد يخفى المعالم .



سيارتى الصغيرة مستهلكة ، تكاد تتماسك لتصل بالسلامة .



لكننى اليك مشتاقة ، وأنا أحب الحنين الممتزج بالخطر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابن الريف وابنة المدينة ....... قصة قصيرة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابن الريف وابنة المدينة ....... قصة قصيرة - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).