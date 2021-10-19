2021/10/19 | 09:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يلتقي رئيس الفيفا الجمعة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

يلتقي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الجمعة المقبلة مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو.

وذكر مصدر رياضي مطلع انه :"من المؤمل ان يلتقي درجال مــــع انفانتينو يــــوم الجمعة المقبل علــــى هامش افتتاح ملعــــب {الثمامــــة} في قطــــر الذي ســــيحتضن نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم بين الســــد والريان لمناقشــــة الطلــــب العراقي، لاســــيما بعــــد الانطباعــــات الايجابية التــــي صدرت مــــن اللجنة التي شــــكلها الاتحاد الدولي التــــي قامت بزيارة محافظة البصــــرة على مدار أربعة أيــــام، واطلعت يومهــــا على المنشــــآت الرياضية والبنى التحتية، قبل رفع تقريرها النهائي بشــــأن رفع الحظر عــــن الملاعب العراقية وعــــودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها ثانية".

وأكد ان "اتحاد اللعبــــة يواصل جهوده الحثيثةِ مــــن أجل الحصول على موافقة ســــريعة مــــن الاتحاد الدولــــي لإقامــــة الجولتــــين الخامســــة والسادســــة من التصفيات الحاســــمة المؤهلة الــــى مونديال قطر 2022 ضد منتخبي ســــوريا في الحادي عشــــر من الشــــهر المقبــــل وأمــــام منتخــــب كوريــــا الجنوبية في الســــابع عشــــر من الشــــهر ذاته".

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