2021/10/19 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ضبطت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، 21 حاوية محملة دراجات نارية مستعملة في كمرك ام قصر الشمالي.وذكر اعلام الكمارك في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بجهود متميزة و استثنائية من قبل كادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 21حاوية محملة بدراجات مستعملة في ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 21حاوية محملة بدراجات مستعملة في ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 21حاوية محملة بدراجات مستعملة في ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).