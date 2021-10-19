2021/10/19 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحالة الوحيدة لمقاومة هذه الموجة المقبلة هي التلقيح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من موجة كوفيد الرابعة.. ستكون قاضية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من موجة كوفيد الرابعة.. ستكون قاضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).