2021/10/19 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب العمليات المشتركة يصل إلى كركوك للاطلاع على الوضع الامني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب العمليات المشتركة يصل إلى كركوك للاطلاع على الوضع الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).