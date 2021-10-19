البرلمان الجديد سيضم نحو 230 نائبا جديدا لم يدخلوا البرلمان من قبل

2021/10/19 | 09:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مفاجآت كان وقعها صادما على القوى السياسية التقليدية، التي شهدت خسارة كبيرة في عدد مقاعدها البرلمانية.

ووفقا لما نشرته المفوضية على موقعها الرسمي من بيانات حول المرشحين الذين نالوا أعلى الأصوات، فإنه ومن خلال مقارنة الأسماء مع أعضاء مجلس النواب في الدورة الأخيرة، يتبين أن البرلمان الجديد سيضم نحو مئتين وثلاثين نائبا جديدا لم يدخلوا البرلمان من قبل، أو لم يكونوا نوابا في الدورة الأخيرة، من مجموع ثلاثمئة وتسعة وعشرين هم أعضاء مجلس النواب العراقي.

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