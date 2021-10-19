رويترز: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة

2021/10/19 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر سكان القاهرة ومدن أخرى في مصر بهزة أرضية في الساعة 0535 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وفقا لشهود من رويترز ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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