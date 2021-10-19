2021/10/19 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، استكمال جميع استعداداتها الفنية واللوجستية لبدء العام الدراسي (2021 ــ 2022) بعد تحديد الاول من الشهر المقبل موعدا لبدء دوام مدارس البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن استكمال جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي المركز الخبري الوطني.

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