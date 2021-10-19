2021/10/19 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعتزم وزارة الثقافة خلال المدَّة المقبلة إطلاق ثلاثة مشاريع استراتيجيَّة بعيدة المدى، خاصة بحفظ ورقمنة ارشيف العراق.وقال رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث في الوزارة الدكتور ليث مجيد حسين، في تصريح لجريدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بصدد إطلاق 3 مشاريع خاصة بحفظ ورقمنة الأرشيف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بصدد إطلاق 3 مشاريع خاصة بحفظ ورقمنة الأرشيف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بصدد إطلاق 3 مشاريع خاصة بحفظ ورقمنة الأرشيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).