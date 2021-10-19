2021/10/19 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب نتيجة بقاء أسعار النفط والفحم والغاز مرتفعة وقرب موسم الشتاء، مما أثار مخاوف بمدى قدرة الدول المنتجة على تلبية الطلب المتزايد على النفط.وارتفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف عدم تلبية الطلب المركز الخبري الوطني.

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